ЦАХАЛ захватил укрепленную позицию командира "Исламского джихада" в секторе Газа

Там "находятся офисы высокопоставленных террористов организации и стратегический объект по производству оружия", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили укрепленный опорный пункт командира радикальной группировки "Исламский джихад" в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Действуя в соответствии с разведданными, войска ЦАХАЛа взяли под контроль укрепленную опорную позицию командира "Исламского джихада" в северной части сектора Газа. В ней находятся офисы высокопоставленных террористов организации и стратегический объект по производству оружия. В ходе рейда войска обнаружили тяжелые ракеты, БПЛА и дополнительное вооружение", - говорится в сообщении. "Военнослужащие нанесли удар по укрепленной позиции", - добавили в пресс-службе.

В армии проинформировали, что "войска ЦАХАЛа продолжали действовать в секторе Газа всю ночь". "Истребители нанесли удары по многочисленным террористическим объектам в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

"Кроме того, войска ЦАХАЛа провели операцию в школе [в секторе Газа], в которой скрывались террористы ХАМАС. В ходе рейда военнослужащие уничтожили террористов и обнаружили внутри школы большое количество оружия", - сообщили также в пресс-службе. В армии добавили, что в ночь на 17 ноября солдаты "провели целенаправленные рейды в нескольких районах сектора Газа, в ходе которых обнаружили технологическое оборудование, схроны с оружием, в том числе автоматы Калашникова, взрывные устройства, гранатометы, жилеты, РПГ и противотанковые ракетные установки".