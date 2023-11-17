Словакия сообщила Украине о забастовке перевозчиков лишь после ее завершения

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что очередь на выезд из Словакии на Украину составляет около 500 грузовиков

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Погранслужба Словакии уведомила украинских коллег о блокаде пункта пропуска на границе словацкими перевозчиками лишь после того, как их акция завершилась. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Уже по завершении действий, которые совершили словацкие перевозчики на территории Словакии, нам сообщили об этом наши коллеги из Пограничной службы Словакии. Но это продолжалось, по их информации, около 30 минут, кардинального перекрытия движения для грузовиков не происходило", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Демченко также рассказал, что очередь на выезд из Словакии на Украину составляет около 500 грузовиков.

В четверг словацкие перевозчики временно заблокировали пункт пропуск "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. По данным Словацкого радио, блокада проводилась в поддержку польских коллег и длилась в течение часа. За несколько часов до акции Демченко рассказывал, что информация об акции от словацких пограничников не поступала. Он напомнил, что польские пограничники заранее предупреждали Украину о готовящейся забастовке.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Кроме того, на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.