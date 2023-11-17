17 ноября, 10:18
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что Израиль должен прекратить использовать воду в качестве оружия

Спецдокладчик Педро Аррохо-Агудо сообщил, что умышленное лишение гражданского населения условий жизни, направленное на его уничтожение, квалифицируется как преступление против человечности

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Израиль должен перестать использовать воду как оружие войны. Об этом заявил в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо.

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"Каждый час, в течение которого Израиль препятствует обеспечению безопасной питьевой водой сектор Газа, грубо нарушая международное право, подвергает жителей Газы риску умереть от жажды и болезней", - отметил он. "Израиль должен прекратить использовать воду в качестве оружия войны", - подчеркнул спецдокладчик.

"Хочу напомнить Израилю, что сознательное воспрепятствование поступлению в сектор Газа поставок, необходимых для обеспечения безопасной водой, нарушает как международное гуманитарное право, так и законодательство в сфере прав человека", - продолжил Аррохо-Агудо. "Последствия для общественного здравоохранения и гигиены будут невообразимыми, и это может привести к большему количеству смертей среди гражданского населения, чем и без того колоссальное число погибших в результате бомбардировок Газы", - сказал он. Эксперт предупредил, что в первую очередь от кризиса водоснабжения и санитарии пострадают дети, особенно дети младше пяти лет, и женщины. Он отметил, что, согласно статье 7 Римского статута, умышленное лишение гражданского населения условий жизни, направленное на его уничтожение, квалифицируется как преступление против человечности.

Аррохо-Агудо напомнил, что, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), около 70% жителей Газы потребляют соленую и загрязненную воду. Ситуация будет быстро усугубляться, если Израиль продолжит блокировать поступление топлива на блокированную территорию. "Люди уже страдают от обезвоживания и болезней, передающихся через воду, из-за потребления соленой и загрязненной воды из небезопасных источников", - констатировал эксперт. "В сочетании с массовым перемещением тысяч людей в последние дни это идеальный сценарий для эпидемии, которая снова накажет только невинных", - резюмировал он. 

Теги:
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