17 ноября, 10:42
Палестино-израильский конфликт

В Израиле арестовали пять человек по подозрению в краже усилителей с фестиваля "Нова"

Владельца звукового оборудования Лиора Матана убили в ходе нападения боевиков ХАМАС 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Израиля арестовала пять человек по подозрению в краже звукового оборудования на $530 тыс. у звукорежиссера музыкального фестиваля на юге Израиля, убитого в ходе нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Сотрудники полиции Южного округа арестовали пятерых подозреваемых в краже усилительного оборудования на сумму 2 млн шекелей ($530 тыс.) на фестивале "Нова" у Лиора Матана, который был убит в результате теракта ХАМАС", - говорится в сообщении.

По данным газеты The Times of Israel, пятеро подозреваемых прибыли в район близ сектора Газа, где проводился фестиваль 7 октября, уже после того, как стихли бои, и, воспользовавшись неразберихой после атаки боевиков ХАМАС, вывезли оборудование. Газета указывает, что изъятые у мародеров устройства возвращены отцу убитого.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября нескольких тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация