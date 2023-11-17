В Израиле арестовали пять человек по подозрению в краже усилителей с фестиваля "Нова"

Владельца звукового оборудования Лиора Матана убили в ходе нападения боевиков ХАМАС 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Израиля арестовала пять человек по подозрению в краже звукового оборудования на $530 тыс. у звукорежиссера музыкального фестиваля на юге Израиля, убитого в ходе нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Сотрудники полиции Южного округа арестовали пятерых подозреваемых в краже усилительного оборудования на сумму 2 млн шекелей ($530 тыс.) на фестивале "Нова" у Лиора Матана, который был убит в результате теракта ХАМАС", - говорится в сообщении.

По данным газеты The Times of Israel, пятеро подозреваемых прибыли в район близ сектора Газа, где проводился фестиваль 7 октября, уже после того, как стихли бои, и, воспользовавшись неразберихой после атаки боевиков ХАМАС, вывезли оборудование. Газета указывает, что изъятые у мародеров устройства возвращены отцу убитого.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября нескольких тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.