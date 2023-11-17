17 ноября, 11:18
Саммит АТЭС

Япония угощала на форуме АТЭС гребешками, выловленными после сброса воды с "Фукусимы"

По информации Nikkei Asia, японский премьер Фумио Кисида выступил в роли ведущего на мероприятии по дегустации морепродуктов на полях саммита АТЭС

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Японская организация развития внешней торговли провела дегустационную выставку морепродуктов, выловленных на Хоккайдо, для участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Этот шаг был предпринят на фоне ситуации вокруг сброса в океан очищенной от радиоактивных компонентов воды с АЭС "Фукусима-1", сообщило издание Nikkei Asia.

"Мы хотим увеличить экспорт морепродуктов в США и другие страны АТЭС", - приводит издание слова директора организации Тору Асидзаки. Он уточнил, что в ходе выставки гостям предлагалось попробовать гребешки, выловленные на Хоккайдо. В соответствии с гастрономическими предпочтениями делегатов из разных уголков мира они подавались как в вареном, так и в сыром виде.

Издание также указывает, что премьер Японии Фумио Кисида выступил в роли ведущего на мероприятии по дегустации японских морепродуктов на полях саммита АТЭС. В меню из семи блюд входили лосось, гребешки, морские ежи и другие морепродукты, которые подавались вместе с сакэ.

Ранее агентство Kyodo передавало, что Кисида на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита потребовал отменить эмбарго на японские морепродукты, введенное Китаем в связи с началом сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Глава японского кабмина также повторил позицию японского правительства, призвав реагировать на сброс воды с "Фукусимы-1" на основе научных данных.

Как отмечает агентство, лидеры договорились искать решение вопроса путем консультаций и диалога. По словам Кисиды, проблему планируется обсудить в ходе консультаций на экспертном уровне.

Ситуация вокруг экспорта японских морепродуктов

С конца августа Пекин ввел полный запрет на закупки морепродуктов в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Японские власти утверждают, что эта вода очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Его содержание в ней, как подчеркивают в Токио, во много раз ниже нормы, в том числе благодаря разбавлению чистой морской водой. Операцию по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" одобрило Международное агентство по атомной энергии.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль сообщил в интервью агентству Reuters, что Вашингтон начнет закупать японские морепродукты для обеспечения питанием своих военнослужащих несмотря на постепенный сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". 

Теги:
ЯпонияСаммит АТЭС
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