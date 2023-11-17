СМИ: военный кабмин Израиля разрешил допуск двух грузовиков с топливом в день в Газу

Как сообщило радио Kan, такое решение приняли по запросу со стороны официальных лиц США

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Военный кабинет министров Израиля согласился пропускать в Газу два грузовика в день для нужд ООН, а также для работы систем водоснабжения и канализации. Об этом сообщило радио Kan.

По данным радиостанции, военный кабинет принял такое решение по запросу со стороны официальных лиц США, а также в соответствии с рекомендациями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).

"Военный кабинет единогласно одобрил совместную рекомендацию ЦАХАЛа и ШАБАК выполнить запрос США и разрешить допуск двух грузовиков с топливом в день для нужд Организации Объединенных Наций для поддержки водопроводной и канализационной инфраструктуры", - цитирует радиостанция заявление неназванного израильского представителя, подтвердившего новость радиостанции. Kan отмечает, что речь идет о разрешении на поставку до 60 тыс. литров дизтоплива в палестинский анклав в день.

Радиостанция указывает, что Израиль будет следить за доставкой топлива с тем, чтобы оно не попало в руки радикальных группировок.