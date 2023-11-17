17 ноября, 14:16
Палестино-израильский конфликт

NYT: израильские военные не пустили журналистов изучить больницу "Аш-Шифа"

По данным газеты, свое решение ЦАХАЛ объяснил тем, что в медицинском учреждении все еще могут находиться бойцы палестинского движения ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустили журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщила газета The New York Times.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Как указало издание, журналистам "было позволено увидеть лишь часть масштабного комплекса "Аш-Шифа", однако "военные отказались позволить журналистам исследовать больницу или увидеть и взять интервью у пациентов и медицинского персонала". Свое решение военные объяснили тем, что в "Аш-Шифе" все еще могут находиться бойцы палестинского движения ХАМАС.

Помимо этого, израильские военные показали вход в подземную шахту, что, по мнению ЦАХАЛ, является доказательством наличия военного объекта ХАМАС под больничным комплексом. Вместе с тем журналистов в шахту не пустили, объяснив это тем, что там все еще могут находиться мины-ловушки.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица. Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста, до сих пор не допускаются на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам.

Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы "Аш-Шифа" более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Израильские военные начали утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация