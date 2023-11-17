Глава Минобороны Израиля назвал лидера ХАМАС в секторе Газа "новым бен Ладеном"

Йоав Галант назвал профессиональной и мощной армию обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сравнил лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара с основателем террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном. Такую параллель он провел в ходе встречи с французским коллегой Себастьеном Лекорню, прибывшим с визитом в Израиль.

"Израиль сражается с террористической организацией ХАМАС. Армия обороны Израиля - профессиональная, мощная и моральная армия, которая принимает серьезные меры, чтобы наносить удары по террористам и избегать причинения вреда гражданскому населению. Государство Израиль подверглось жестокому нападению 7 октября, и сегодня существует национальный консенсус по поводу того, что мы должны добиться полной победы - ради нашего будущего и ради будущего свободного мира. Яхья Синвар - это новый бен Ладен", - заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского Минобороны.