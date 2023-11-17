17 ноября, 18:06
Палестино-израильский конфликт

В Газе сообщили о гибели более 12 тыс. человек с начала израильской агрессии

Среди них было 5 тыс. детей и подростков, а также 3,3 тыс. женщин

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек стали жертвами атак израильских сил в секторе Газа с начала резкой эскалации напряженности в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба правительстве сектора.

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"В результате израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них 5 тыс. детей и подростков и 3,3 тыс. женщин", - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Указывается, что за тот же период ранения получили около 30 тыс. человек, 75% из них дети и женщины. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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