В Газе сообщили о гибели более 12 тыс. человек с начала израильской агрессии

Среди них было 5 тыс. детей и подростков, а также 3,3 тыс. женщин

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек стали жертвами атак израильских сил в секторе Газа с начала резкой эскалации напряженности в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба правительстве сектора.

"В результате израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них 5 тыс. детей и подростков и 3,3 тыс. женщин", - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Указывается, что за тот же период ранения получили около 30 тыс. человек, 75% из них дети и женщины.