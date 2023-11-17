Армия Израиля сообщила об ударе вертолетами и истребителями по Ливану

Израильские военные нанесли удар в ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" в приграничных районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана, отвечая на обстрелы со стороны шиитской организации "Хезболлах" в приграничных районах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в ответ на огонь "Хезболлах" в сторону израильской территории в течение прошедшего дня истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям в Ливане", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, в число подвергшихся ударам объектов вошли инфраструктура "Хезболлах", оперативные командные центры и военные посты, использовавшиеся сторонниками шиитской организации.

"Кроме того, ранее сегодня Армия обороны Израиля зафиксировала запуск из Ливана [снаряда] по посту Армии обороны Израиля в районе горы Хар-Дов, который упал в открытой местности. О пострадавших не сообщалось. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по источнику огня и использовавшейся пусковой установке", - проинформировали в пресс-службе.