В секторе Газа частично восстановлены услуги связи и соединение с интернетом

Телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal ранее объявляли о полном отключении связи и интернета в Газе из-за нехватки топлива

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Услуги связи и соединение с интернетом частично восстановлены в некоторых районах сектора Газа после поставки в анклав топлива для обеспечения работы электрогенераторов. Об этом сообщили телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal.

"Мы хотели бы объявить о частичном возобновлении услуг связи (стационарная, сотовая и интернет-связь) в различных районах сектора Газа после того, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ [БАПОР] предоставило ограниченное количество топлива для работы генераторов нашей основной сети", - говорится в двух идентичных заявлениях, опубликованных на страницах компаний в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

16 ноября Paltel и Jawwal объявили о полном отключении связи и интернета в секторе Газа из-за нехватки топлива. За день до этого компании сообщали, что основные центры обработки данных и коммутаторы в анклаве постепенно отключаются из-за истощения запасов топлива, а все основные элементы сети переключились на работу исключительно от аккумуляторов.