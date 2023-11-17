17 ноября, 20:30,
обновлено 17 ноября, 21:01
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа частично восстановлены услуги связи и соединение с интернетом

Телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal ранее объявляли о полном отключении связи и интернета в Газе из-за нехватки топлива

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Услуги связи и соединение с интернетом частично восстановлены в некоторых районах сектора Газа после поставки в анклав топлива для обеспечения работы электрогенераторов. Об этом сообщили телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal.

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"Мы хотели бы объявить о частичном возобновлении услуг связи (стационарная, сотовая и интернет-связь) в различных районах сектора Газа после того, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ [БАПОР] предоставило ограниченное количество топлива для работы генераторов нашей основной сети", - говорится в двух идентичных заявлениях, опубликованных на страницах компаний в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

16 ноября Paltel и Jawwal объявили о полном отключении связи и интернета в секторе Газа из-за нехватки топлива. За день до этого компании сообщали, что основные центры обработки данных и коммутаторы в анклаве постепенно отключаются из-за истощения запасов топлива, а все основные элементы сети переключились на работу исключительно от аккумуляторов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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