Глава СНБ Израиля заявил о давлении на страну из-за гуманитарной ситуации в Газе

При этом Цахи Ханегби подчеркнул, что еврейское государство не согласится на прекращение огня, пока из анклава не будут освобождены заложники

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские власти видят международное давление по вопросу гуманитарной ситуации в секторе Газа, но не согласятся даже на кратковременное прекращение огня без освобождения удерживаемых там заложников. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

"В последние недели мы сталкивались с огромным международным давлением, требующим прекращения огня, гуманитарного перерыва, и все это без освобождения заложников. Но премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] настаивал как в своих разговорах с президентом [США Джо] Байденом, так и со всеми лидерами, и с ним были единодушны все члены военно-политического кабинета, что это невозможно. Именно поэтому мы 42 дня ведем бои, мы не согласились приказывать солдатам Армии обороны Израиля остановить продвижение к цели ни на минуту", - заявил Ханегби, чьи высказывания распространила пресс-служба правительства.

"Главное правило: если мы поймем, что есть возможность освободить заложников без манипуляций, без пиара ХАМАС, освободить большую группу наших похищенных, только тогда мы согласимся на прекращение огня. Оно будет очень коротким, потому что после его окончания мы продолжим добиваться поставленных целей войны, одной из которых, как уже было сказано, является продолжение кампании по освобождению похищенных", - добавил он.