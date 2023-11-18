Херш заявил об отказе Нетаньяху прекратить огонь в обмен на заложников

Журналист также отметил, что премьер Израиля "продолжает игнорировать растущее недовольство семей" пленников радикальных группировок

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от пятидневного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил в пятницу американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. По этому поводу было достигнуто согласие, но ХАМАС также настаивало на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху, который продолжает игнорировать растущее недовольство семей заложников, чьи митинги и протесты набирают силу в Израиле", - написал лауреат Пулитцеровской премии в своем блоге на платформе Substack.

15 ноября телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга проинформировала, что ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня. Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение готово отпустить 100 заложников, список которых передал ему Израиль, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках боевиков не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в этом процессе. Как сообщила 13 ноября со ссылкой на источники телекомпания CBS, главная проблема заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить.