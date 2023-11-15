ABC: ХАМАС и Израиль могут объявить о сделке по заложникам в течение трех дней

Как сообщает телеканал, в ходе переговоров стороны "достигли прогресса"

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

По его словам, стороны "достигли прогресса" на переговорах об удерживаемых в секторе Газа заложниках. Прорыв может произойти "в течение ближайших 48-72 часов", уточнил источник.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение готово отпустить 100 заложников, список которых передал ему Израиль, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках боевиков не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировал 13 декабря со ссылкой на источники телеканал CBS, главная проблема сейчас заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить.