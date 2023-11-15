14 ноября, 23:22
Палестино-израильский конфликт

ABC: ХАМАС и Израиль могут объявить о сделке по заложникам в течение трех дней

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Как сообщает телеканал, в ходе переговоров стороны "достигли прогресса"

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

По его словам, стороны "достигли прогресса" на переговорах об удерживаемых в секторе Газа заложниках. Прорыв может произойти "в течение ближайших 48-72 часов", уточнил источник.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение готово отпустить 100 заложников, список которых передал ему Израиль, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках боевиков не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировал 13 декабря со ссылкой на источники телеканал CBS, главная проблема сейчас заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация