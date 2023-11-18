Суд в Колорадо позволил Трампу участвовать в выборах, несмотря на штурм Капитолия

Согласно решению суда, роль экс-президента США в участии в штурме Капитолия не ограничивает его права на переизбрание, поскольку "присягу он не нарушал"

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в штате Колорадо вынес вердикт, позволяющий бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в президентских выборах в 2024 году, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно постановлению, Трамп "может оставаться в первичных избирательных бюллетенях штата". Роль экс-президента в участии в штурме Капитолия, в соответствии с решением суда, не ограничивает его права на переизбрание, поскольку "присягу он не нарушал".

Ранее схожие слушания по искам о недопущении Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте. Экс-президент США назвал судебные иски "вмешательством в выборы".

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Позже спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп объявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост.