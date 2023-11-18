Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе Израиля по школе на севере Газы

Школа относится к системе ООН, отметил телеканал Al Hadath

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Израильская армия нанесла в секторе Газа удар по школе, находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, погибли около 200 человек.

По данным Al Hadath, удар был нанесен близ школы "Аль-Фахура" в Джебалии на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения нашли убежище многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь бомбардировок со стороны израильских сил.

В новость внесены изменения (15:39 мск) - уточняется число погибших.