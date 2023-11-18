18 ноября, 13:06
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил о большом числе доказательств для преследования правительства Израиля в МУС

По словам турецкого президента, "если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой"

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии большого количества доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде (МУС). Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Есть много доказательств для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде. Если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой", - приводит его слова государственное агентство Anadolu. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация