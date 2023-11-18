Эрдоган заявил о большом числе доказательств для преследования правительства Израиля в МУС

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии большого количества доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде (МУС). Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.
"Есть много доказательств для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде. Если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой", - приводит его слова государственное агентство Anadolu.