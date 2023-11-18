Эрдоган заявил о большом числе доказательств для преследования правительства Израиля в МУС

По словам турецкого президента, "если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой"

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии большого количества доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде (МУС). Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Есть много доказательств для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде. Если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой", - приводит его слова государственное агентство Anadolu.