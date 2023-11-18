CNN: ЦАХАЛ мог разместить оружие в больнице "Аш-Шифа" перед приходом СМИ

По данным телеканала, на опубликованном израильской армией видео из медицинского учреждения 15 ноября "видно намного меньше оружия", чем впоследствии представили группе журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа с расчетом на то, чтобы его увидели позже пришедшие журналисты. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как указывает телеканал, на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября "видно намного меньше оружия", чем впоследствии было представлено группе журналистов.

Так, в видео израильских военных в больнице за аппаратом магнитно-резонансной томографии лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. Как указывает телеканал, "неясно, откуда появился второй АК-47, и почему он не виден на снятом ранее видео ЦАХАЛ".

Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал. Свое решение они объяснили тем, что в "Аш-Шифе" все еще могут находиться бойцы радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные начали утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием.