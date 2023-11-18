В Берлине несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Демонстранты прошли шествием от главного вокзала через улицы Фридрихштрассе и Ляйпцигер-штрассе до парка Тиргартен

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в Берлине вышли на акцию в поддержку Палестины. Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты прошли шествием от главного вокзала через улицы Фридрихштрассе и Ляйпцигер-штрассе до парка Тиргартен.

Согласовано участие до 10 тыс. человек. Полиция пока официальную статистику не публиковала.

Демонстранты скандировали лозунги с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа, несли транспаранты с призывом осудить Израиль. Порядок охраняют более тысячи полицейских. Существенных происшествий пока зафиксировано не было, несколько раз участники шествия зажигали пиротехнические изделия.

Ранее пропалестинские и антиизраильские акции становились предметом критики. С 7 октября более 3 тыс. правонарушений зафиксировано в Германии в связи с палестино-израильским конфликтом и большинство из них совершены на почве антисемитизма. В первую очередь речь идет о проявлении насилия, ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии стражам порядка. В Федеральном ведомстве по уголовным делам считают это "политически мотивированными" действиями, которые основываются на "иностранной идеологии".

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории.