18 ноября, 16:32
Палестино-израильский конфликт

Силы ПВО Израиля перехватили запущенную из Ливана "подозрительную цель"

Также они нанесли удары по объектам вооруженного крыла "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили "подозрительную цель", запущенную из Ливана, а также нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили подозрительную цель в Ливане. Кроме того, за последний час были зафиксированные многочисленные запуски из Ливана в направлении позиций Армии обороны Израиля. В ответ танки Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду наблюдательных постов "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в армии, утром израильский военный беспилотник "совершил экстренную посадку в открытой местности на севере Израиля". "Первоначальная проверка указывает на то, что аппарат не был поврежден огнем противника. О пострадавших не сообщалось. По факту инцидента проводится проверка", - указали в армейской пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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