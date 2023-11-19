Глава МИД Австрии: после операции Израиля в Газу должна вернуться администрация Палестины

Александер Шалленберг отметил, что для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо соблюдать принцип создания двух государств

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. После окончания израильской военной операции в секторе Газа должна быть развернута Палестинская администрация. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

"В идеальном сценарии сильную роль играют ООН и арабские государства. Мы должны вернуть в Газу модернизированную и легитимную Палестинскую администрацию. Альтернативы нет. ХАМАС никогда больше не может быть у власти. ХАМАС должно исчезнуть из истории", - прокомментировал глава австрийской дипломатии свое видение будущего сектора Газа.

Шалленберг также подчеркнул, что единственным приемлемым путем для достижения мира на Ближнем Востоке остается принцип создания двух государств.