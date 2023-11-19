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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Австрии: после операции Израиля в Газу должна вернуться администрация Палестины

Александер Шалленберг отметил, что для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо соблюдать принцип создания двух государств

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. После окончания израильской военной операции в секторе Газа должна быть развернута Палестинская администрация. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

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"В идеальном сценарии сильную роль играют ООН и арабские государства. Мы должны вернуть в Газу модернизированную и легитимную Палестинскую администрацию. Альтернативы нет. ХАМАС никогда больше не может быть у власти. ХАМАС должно исчезнуть из истории", - прокомментировал глава австрийской дипломатии свое видение будущего сектора Газа.

Шалленберг также подчеркнул, что единственным приемлемым путем для достижения мира на Ближнем Востоке остается принцип создания двух государств. 

Теги:
АвстрияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильШалленберг, Александер
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