Делегация глав МИД ЛАГ и ОИС посетит Китай 20 ноября

Сформированный по итогам саммитов комитет начнет турне по мировым столицам с целью урегулирования палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет, сформированный по итогам саммита стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) и состоящий из глав МИД, в понедельник, 20 ноября, начнет свое турне, в ходе которого посетит некоторые мировые столицы. Первой из них станет Пекин, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Работа комитета на уровне глав МИД, сформированного по итогам саммита ЛАГ и ОИС, начнется в понедельник. Первой страной, которую мы посетим, станет Китай, после чего мы также нанесем визит в мировые столицы и будем вместе работать над прекращением этой войны [в секторе Газа]", - приводит его слова министерство иностранных дел королевства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В субботу вечером официальный представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда сообщил, что глава министерства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади посетит Китай в составе делегации министров иностранных дел ЛАГ и ОИС.

11 ноября страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по итогам саммита в Эр-Рияде призвали в ближайшее время провести международную конференцию по урегулированию ситуации в секторе Газа.