19 ноября, 08:51
Палестино-израильский конфликт

Израиль намерен представить доказательства содержания заложников ХАМАС в "Аш-Шифе"

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Представитель МИД еврейского государства Лиор Бен-Дор добавил, что заложников перевели в другое место, когда в ХАМАС узнали, что Израиль приближается к больнице

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен представить доказательства того, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС держали заложников в зданиях больницы "Аш-Шифа" и других медучреждений в секторе Газа. Об этом сообщил в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель МИД Лиор Бен-Дор, курирующий контакты еврейского государства с Ближним Востоком и арабским миром.

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"Наши военные ничего не нашли в "Аш-Шифе"? Нет, это неверно. Уже есть убедительные доказательства, мы предоставим еще, что все больницы в Газе использовались ХАМАС как военные объекты для террористической деятельности. Кроме того, есть доказательства того, что в "Аш-Шифе" заложников держали определенное время, но перевели куда-то в другое место, когда в ХАМАС узнали, что Израиль приближается к больнице. Однако мы обязательно найдем их", - подчеркнул Бен-Дор, отвечая на вопрос телеканала.

"Я как гражданин Израиля тоже хотел бы уже сейчас увидеть более веские доводы, однако, к сожалению, на это нужно время, а мы по-прежнему ведем боевые действия", - добавил дипломат.

17 ноября газета The New York Times сообщала, что израильские военные не разрешили журналистам осмотреть больницу "Аш-Шифа" и опросить ее пациентов и медперсонал. Свое решение они объяснили тем, что в "Аш-Шифе" могут укрываться бойцы ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, располагался основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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