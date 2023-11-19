В Иордании заявили, что не отправят войска в Газу после завершения конфликта

Как сообщил глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, в Газу не будут введены никакие арабские войска

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Иордания не планирует отправлять свои войсковые подразделения в сектор Газа после того, как вооруженный конфликт подойдет к концу. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, выступая на форуме "Манамский диалог" в столице Бахрейна.

"Мы обсуждали этот вопрос с нашими партнерами и пришли к выводу, что в Газу не будут введены никакие арабские войска. Нельзя допустить, чтобы палестинцы считали нас своими врагами, - приводит его слова телеканал Asharq. - Мы не знаем, какой Газа останется после того, как текущий конфликт подойдет к концу, однако если мы хотим говорить о будущем Газы, нужно прекратить ее разрушение".

Также ас-Сафади заявил, что Иордания сделает "все возможное", чтобы остановить массовое перемещение людей из сектора Газа. Принудительное выселение палестинцев с территории анклава он назвал "военным преступлением" и "прямой угрозой национальной безопасности" Иордании.