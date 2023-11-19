Аэропорт Эль-Ариш принял пять бортов с помощью Газе

Речь идет о рейсах из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии

ЭЛЬ-АРИШ /Египет/, 19 ноября. /ТАСС/. Египетский международный аэропорт Эль-Ариш на севере Синайского полуостова принял пять бортов с гуманитарной помощью населению сектора Газа.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на площадке Эль-Ариш в настоящее время разгружается самолет, прилетевший из Кувейта.

Как сообщил корреспонденту ТАСС предствитель кувейтской гуманитарной организации "Ас-Салям" Абдалла Салех аш-Шайджи, всего за утро 19 ноября в Эль-Арише "приземлились три борта из Кувейта с 90 тоннами гуманитарных грузов". Еще два борта были направлены Катаром и Саудовской Аравией.