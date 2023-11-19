19 ноября, 11:10,
обновлено 19 ноября, 11:34
Палестино-израильский конфликт

Прокуроры из пяти стран прибыли в Израиль для содействия в расследовании атаки ХАМАС

Как сообщили в канцелярии израильского премьера, прокуроры посетили атакованные боевиками населенные пункты в полосе на границе с Газой и город Сдерот, "встретились с представителями семей похищенных и убитых"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Представители прокуратур из Австрии, Аргентины, Германии, США и Франции прибыли в эти выходные в Израиль с целью содействия в расследовании атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, совершенной 7 октября. Об этом говорится в сообщении канцелярии израильского премьера, распространенном пресс-службой МИД.

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"По инициативе МИД и Министерства юстиции Израиля в эти выходные в Израиль прибыли руководители прокуратур и высокопоставленные прокуроры из Германии, США, Франции, Аргентины и Австрии - стран, граждане которых были убиты или похищены в результате нападения ХАМАС 7 октября", - отмечается в сообщении. В канцелярии целью визита назвали "содействие расследованиям и судебному преследованию ХАМАС и его главарей с целью усиления давления на террористическую организацию на юридическом фронте".

"Участники делегации встретились с представителями департамента юридической консультации министерства иностранных дел, представителями генеральной прокуратуры, а также заслушали брифинги высокопоставленных представителей этих министерств, Армии обороны Израиля, полиции и Службы общей безопасности Израиля", - информировала канцелярия премьера. Кроме того, прокуроры посетили атакованные ХАМАС населенные пункты в полосе на границе с Газой и город Сдерот, "встретились с представителями семей похищенных и убитых, а также посмотрели фильм, подготовленный армейской пресс-службой и документирующий зверства, совершенные ХАМАС 7 октября", добавили в канцелярии.

"В состав делегации вошли главный прокурор Аргентины, руководитель антитеррористической прокуратуры Франции, заместитель федерального генерального прокурора Германии, заместитель генерального прокурора Австрии, руководитель антитеррористического подразделения федерального министерства юстиции США и генеральный прокурор штата Вирджиния, а также другие официальные лица этих стран, включая представителей полиции и правоохранительных структур", - говорится в заявлении. "Делегации был представлен обзор истории и структуры организации ХАМАС и совершенных ею преступлений от высокопоставленных представителей сил безопасности Израиля и полиции", - добавили в ведомстве. 

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АвстрияАргентинаСШАПалестинаГерманияФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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