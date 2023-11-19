В Израиле заявили о задержании более 100 радикалов из движения ХАМАС

По информации армейской пресс-службы, их отправили на территорию еврейского государства для допросов

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Израильские военные за последние несколько дней задержали в секторе Газа свыше 100 радикалов, связанных с палестинским движением ХАМАС, и отправили их на территорию еврейского государства для допросов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние несколько дней в ходе совместных действий Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности были задержаны и переправлены в Израиль для допросов более 100 террористов из ХАМАС", - говорится в заявлении.

По данным военных, среди задержанных есть участники нападения на Израиль 7 октября, а также "боевики, отвечавшие за ракетные обстрелы, взрывчатку, снайперский огонь и логистику". Палестинцы раскрыли в ходе допросов информацию о местонахождении подземных туннелей, складов и вооружения, а также рассказали о методике оперативных действий ХАМАС, способах прокладки туннелей и процедурах вербовки новых боевиков, сообщили в пресс-службе.