19 ноября, 18:19
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели мирных граждан 7 октября

Премьер-министр еврейского государства заявил, что после уничтожения ХАМАС он не допустит, чтобы "гражданскую администрацию в Газе возглавляли те, кто отрицают террор, поддерживают террор, платят за террор и воспитывают своих детей в духе террора"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением, в котором категорически отверг утверждения палестинских властей о том, что израильские силовики причастны к гибели мирных израильтян во время атаки радикалов из движения ХАМАС 7 октября.

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"МИД палестинской автономии опубликовал сегодня ужасающее заявление: они отрицают, что ХАМАС было тем, кто устроил ужасную резню на фестивале в Реиме, и возлагают вину за это на Израиль. Мало того, что в течение 44 дней Абу Мазен (президент Палестины Махмуд Аббас - прим. ТАСС) отказывается осудить ужасную резню, теперь его представители отрицают эту резню и возлагают вину на Израиль. Абу Мазен, который отрицает Холокост, теперь также отрицает резню, совершенную ХАМАС - ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - заявил глава правительства еврейского государства.

"Я хочу внести ясность: после того, как мы уничтожим ХАМАС, мы не позволим, чтобы гражданскую администрацию в Газе возглавляли те, кто отрицают террор, поддерживают террор, платят за террор и воспитывают своих детей в духе террора и уничтожения Государства Израиль. Мы этого не допустим", - добавил Нетаньяху.

Ранее изданиеThe Times of Israel сообщило, что МИД Палестины выступил с утверждением, что в момент атаки на Израиль 7 октября израильские вертолеты обстреляли мирных израильтян в районе проведения музыкального фестиваля Supernova возле границы с сектором Газа, где в результате нападения палестинских радикалов погибло множество гражданских лиц.

До этого израильская газета Haaretz опубликовала утверждения неназванного источника в израильской полиции, по данным которого внутреннее расследование выявило, что действия вертолетчиков Армии обороны Израиля в районе проведения фестиваля Supernova могли по неосторожности привести к гибели мирного населения. Эту информацию затем опровергла пресс-служба полиции, подчеркнув, что все ее внутренние расследования касаются только действий полицейских, не затрагивают работу военно-воздушных сил и не содержат указаний на возможные жертвы среди мирного населения из-за действий израильских военных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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