19 ноября, 20:03
Палестино-израильский конфликт

Макрон указал Нетаньяху на слишком большое число жертв среди мирных жителей Газы

Президент Франции также отметил важность недопущения разрастания конфликта

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на слишком большое число жертв среди мирных жителей сектора Газа в ходе военной операции израильской армии. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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"Президент Франции обратил внимание премьер-министра Израиля на гуманитарные риски и чрезмерное число жертв среди гражданского населения в результате военных операций, проводимых в секторе Газа. Он напомнил ему об абсолютной необходимости различать террористов и местных жителей, обеспечивая эффективную защиту гражданских лиц", - гласит коммюнике.

Макрон выразил обеспокоенность "ростом насилия в отношении мирных палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, осудив такие действия. "Он настоятельно указал на необходимость приложить все усилия для предотвращения распространения подобных актов насилия", - сообщили в Елисейском дворце. Также глава государства вновь заявил о важности недопущения разрастания этого конфликта, в частности на Ливан. Он рассказал о своих последних контактах с руководством Ливана, а также о том, что попросил Иран и "аффилированные с ним силы, включая [шиитскую организацию] "Хезболлах", держаться в стороне от конфликта".

Вместе с тем французский лидер подтвердил право Израиля на самооборону и обсудил с Нетаньяху вопрос освобождения иностранных заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Помимо этого, он затронул вопрос о перспективе мирного урегулирования в регионе на основе решения о мирном сосуществовании двух государств. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
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