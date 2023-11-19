19 ноября, 20:13

Украина готовит иски в суд из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин уточнил, что получит информацию по сложившейся ситуации 20 ноября вечером

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украина готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"Ситуация фактически критическая, и сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая - как можно быстрее разрешить ситуацию. Вторая - выяснить, кто виноват и кто будет платить за этот ущерб", - приводит слова Балина агентство Укринформ.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. Все это ляжет в основу исков", - сказал он.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Переговоры о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска. Украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб помощи украинским водителям, который занимается обеспечением людей продуктами, питьевой водой, медикаментами и горючим. 

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