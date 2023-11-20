Эксперт заявил, что Израилю нужна стратегия в отношении Газы на послевоенный период

Если еврейское государство будет действовать поверхностно, оно не сможет лишить ХАМАС боевого потенциала, добавил бывший командующий Центральным военным округом ЦАХАЛ отставной генерал Гади Шамни

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль нуждается в четкой стратегии в отношении сектора Газа на послевоенный период, без которой не удастся подорвать военный потенциал радикального палестинского движения ХАМАС. Такое мнение бывшего командующего Центральным военным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отставного генерала Гади Шамни приводит газета The Jerusalem Post.

"Я считаю, что нам как нации не хватает последовательной стратегии на постконфликтный период", - сказал он, добавив, что если Израиль будет действовать поверхностно, то не сможет лишить ХАМАС боевого потенциала.

Эксперт напомнил, что израильским военным приходится проводить операции в секторе Газа в условиях многоэтажных зданий и густонаселенных районов.

"Еще предстоит проделать значительный объем работы. В конечном счете это будет сложная битва, которая может растянуться на несколько месяцев, если мы будем стремиться к достижению всех целей, поставленных перед ЦАХАЛ. Наше намерение заключается не в том, чтобы преследовать каждого террориста в отдельности до их полного исчезновения, а, скорее, в том, чтобы установить эффективный контроль над территорией", - отметил он.

По мнению Шамни, необходима четкая послевоенная стратегия для всего сектора Газа, которая будет предусматривать, в частности, его полную блокаду. "Это означает, что нам необходимо сохранить контроль над [отделяющим сектор Газа от Египта] Филадельфийским коридором и остановить все поставки оружия и передвижения террористов. Нынешняя ситуация с палестинской автономией, несомненно, проблематична. <...> Потребуется время, чтобы это изменить", - считает отставной генерал.

Он также указал на то, что восстановление палестинского анклава не может начаться до тех пор, пока не будут выполнены перечисленные условия. "Это означает, что жителям Газы, возможно, придется проживать в палатках в течение двух или трех лет", - полагает Шамни.