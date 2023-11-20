20 ноября, 05:23
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа

В результате обстрела есть погибшие и раненые среди пациентов и медицинского персонала, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его данным, израильские танки "расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию". В результате обстрела есть погибшие и раненые среди пациентов и медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что израильские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел индонезийской больницы. Телеканал Al Mayadeen отмечал, что в результате обстрела не менее восьми человек погибли, было полностью разрушено операционное отделение больницы и выведены из строя все электрогенераторы, обеспечивавшие медучреждение электричеством.

Известно, что в настоящий момент в индонезийской больнице остаются около 150 раненых пациентов и порядка 100 врачей. Также в здании находятся беженцы, получившие здесь укрытие. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация