20 ноября, 05:35
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам достигнут прогресс

Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, катарские посредники заявили о готовности радикалов освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли прогресса в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

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По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. При этом представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных с территории Израиля детей и их матерей, радикалам необходимо будет собрать их в первые дни перемирия при условии, что Израиль воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе Газа во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, некоторые имеют двойное гражданство, в том числе американское и германское. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в стране. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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