20 ноября, 05:49
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД КНР на встрече с делегацией ЛАГ призвал к решению проблемы Палестины

Ван И заявил, что проблему Палестины следует урегулировать на основе принципа "два государства для двух народов"

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И предложил международному сообществу предпринять реальные шаги для эффективного урегулирования палестино-израильского конфликта и недопущения разрастания кризиса. Об этом он заявил на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), которая состоялась в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай".

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"Международное сообщество должно действовать, предпринять эффективные шаги для того, чтобы положить конец трагическому усилению кризисной ситуации", - подчеркнул китайский дипломат.

Ван И подчеркнул, что проблему Палестины следует урегулировать на основе принципа "два государства для двух народов". Он указал на готовность Пекина к взаимодействию с арабскими и исламскими странами ради восстановления мира на Ближнем Востоке.

Как сообщило ранее Центральное телевидение Китая, делегация ЛАГ и ОИС планирует обсудить проблему Палестины с китайскими властями. Цель консультаций - усилить координацию с целью снижения эскалации палестино-израильского конфликта и защиты гражданского населения, для нахождения справедливого решения при урегулировании кризисной ситуации в регионе.

По данным МИД КНР, делегация ОИС и ЛАГ будет находиться в Пекине 20-21 ноября. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан И
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