Число погибших журналистов из-за конфликта в Газе достигло месячного максимума за 30 лет

С 7 октября погибли 48 представителей СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Число журналистов, погибших с 7 октября в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 48. Как сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ), это стало самым высоким месячным показателем за последние 30 лет.

"По состоянию на 19 ноября, согласно предварительным данным CPJ, не менее 48 журналистов и работников СМИ оказались среди более чем 13 тыс. убитых с начала войны 7 октября", - говорится в заявлении организации. По ее оценкам, этот месяц стал "самым смертоносным для журналистов" начиная с 1992 года, когда комитет начал собирать данные.

Комитет защиты журналистов основан в 1981 году. Это неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая следит за соблюдением прав журналистов по всему миру.