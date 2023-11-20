Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

Он начнется после завершения боевых действий на севере сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердил план следующего этапа операции, который начнется после завершения боевых действий на севере сектора Газа. Об этом во время своего выступления в эфире неправительственной образовательной организации StandWithUs заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Общая цель войны остается прежней: мы восстановим безопасность для государства Израиль путем уничтожения всей военной инфраструктуры [радикального палестинского движения] ХАМАС, убивая их руководителей. Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Все очень просто", - сказал он.

"Я не буду предвкушать события и сообщать, когда, где и что мы планируем сделать, однако цель операции остается прежней. И Армия обороны Израиля очень сфокусирована на том, чтобы сделать это. Начальник генштаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант [Герци] Халеви сегодня утвердил план следующих этапов операции. И Армия обороны Израиля готова, способна и намерена продолжать выполнять нашу миссию", - подчеркнул Конрикус.

Ранее он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после завершения боевых действий на севере сектора Газа перейдет к новому этапу операции. "Мы никогда не ограничивали себя какими-либо географическими рамками. Мы просто говорили, что на первом этапе будем сражаться на севере Газы", - подчеркнул Конрикус.