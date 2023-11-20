Армия Израиля сообщила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа

Наземные операции продолжаются, заявил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью в ходе наземной операции в секторе Газа были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

"Наземные операции в секторе Газа продолжаются. Истребители ЦАХАЛ, направляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля, убили еще трех командиров рот террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "ЦАХАЛ продолжает действовать в секторе Газа, направляя авиацию для нанесения ударов по террористам, террористической инфраструктуре, а также обнаруживая вооружение и военную технику". "Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ засекли террористическую ячейку, когда вошли в соседнее здание [в секторе Газа]", - продолжили военные, указав, что "в результате удара, нанесенного самолетом ЦАХАЛ, террористы были уничтожены, а склад оружия, на котором они скрывались, был поражен".