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обновлено 20 ноября, 07:03
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Наземные операции продолжаются, заявил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью в ходе наземной операции в секторе Газа были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

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"Наземные операции в секторе Газа продолжаются. Истребители ЦАХАЛ, направляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля, убили еще трех командиров рот террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "ЦАХАЛ продолжает действовать в секторе Газа, направляя авиацию для нанесения ударов по террористам, террористической инфраструктуре, а также обнаруживая вооружение и военную технику". "Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ засекли террористическую ячейку, когда вошли в соседнее здание [в секторе Газа]", - продолжили военные, указав, что "в результате удара, нанесенного самолетом ЦАХАЛ, террористы были уничтожены, а склад оружия, на котором они скрывались, был поражен". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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