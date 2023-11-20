20 ноября, 07:48

Эстонские центристы начали кампанию с целью отправить в отставку премьера Каллас

Сбор подписей продлится до 15 декабря

ВИЛЬНЮС, 20 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная Центристская партия Эстонии объявила о запуске кампании "Кая, уходи!", в рамках которой ее представители организуют сбор подписей в поддержку отставки премьер-министра Каи Каллас. Об этом заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

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"Рождество - это время загадывать желания, время, когда происходят чудеса. Призываем всех жителей Эстонии, которые не поддерживают недальновидную, лживую и наносящую вред экономике политику [премьера], присоединиться к нашей инициативе", - привела слова политика газета Postimees.

По сведениям Кылварта, "более 70%" населения Эстонии желают отставки главы правительства. Оппозиционер также обвинил действующее правительство в проведении экономической политики, которая якобы выгодна "лишь наиболее обеспеченным" слоям населения страны.

Кампания по сбору подписей за отставку премьера, по данным портала, начнется 23 ноября и продлится до 15 декабря. Каллас переизбрали на пост председателя правящей Партии реформ 18 ноября, при этом ее поддержка со стороны однопартийцев уменьшилась почти вдвое. На выборах лидера реформистов в 2018 году она получила 1 067 голосов, в 2020 году - 984 голоса.

Ранее в прибалтийской республике произошел политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности данных предприятий общей суммой в размере €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике. 

Теги:
ЭстонияКаллас, Кая
© Информационное агентство ТАСС
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