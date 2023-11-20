На севере Израиля после обстрела из Ливана начался пожар

О пострадавших в результате обстрелов не сообщалось

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на севере Израиля в результате запусков снарядов из Ливана, на месте присутствуют военные и пожарные. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В результате запусков [снарядов из Ливана] в сторону района Биранита [на севере Израиля] начался пожар. На месте находятся ЦАХАЛ и израильская противопожарная служба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что утром в понедельник "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким местам в Ливане". "Затем было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по территории Израиля в районах Араб-эль-Арамше, Биранита и Барама", - добавили военные, отметив, что о пострадавших в результате обстрелов не сообщалось.

Ранее в понедельник армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.