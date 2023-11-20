20 ноября, 09:38
Палестино-израильский конфликт

СМИ: командиры ЦАХАЛ игнорировали предупреждения наблюдательниц о вторжении ХАМАС

Газета Haaretz отмечает, что именно подразделения наблюдательниц, не имевшие при себе боевого оружия, стали одними из первых жертв вторжения ХАМАС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Женщины-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), служившие в подразделениях тацпитаниет - наблюдательниц - предупреждали своих командиров, что исламистское движение ХАМАС готовит вторжение в Израиль, однако те проигнорировали эти сообщения. С таким утверждением выступила в субботу газета Haaretz со ссылкой на свидетельства девушек.

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По словам одной из них, за месяц до событий 7 октября она находилась на своем посту, когда увидела, как несколько десятков машин собрались в одном месте со стороны сектора Газа, многие из приехавших были в балаклавах. Собравшиеся вышли из автомобилей и что-то обсуждали на протяжении 30-40 минут, периодически направляя бинокли в сторону Израиля. Военнослужащая решила попытаться опознать некоторых из них и направилась в скрытый пункт наблюдения. Однако вскоре она заметила, что один из палестинцев смотрит прямо в объектив ее камеры и пытается коммуницировать с ней при помощи языка жестов. Тогда военная поняла, что палестинец точно знает, где находится ее пункт наблюдения и даже видит ее саму. Она и ее сослуживицы сообщили командованию об инциденте, однако никаких мер по усилению безопасности на границе предпринято не было.

Еще одна девушка из подразделения тацпитаниет рассказала изданию, что в ночь на 7 октября заметила подозрительного мужчину с палестинской стороны, которого до этого никогда не видела. Она разбудила своего командира, тот направился к палестинцу и применил против него слезоточивый газ. После этого мужчина ушел обратно к наблюдательному пункту ХАМАС, который находился в 300 м от поста ЦАХАЛ. Наблюдательница увидела, что в пункте собрались еще несколько человек, проводившие что-то, что показалось ей похожим на инструктаж. Военная рассказала о своих опасениях своим сослуживицам и начальнику смены, однако последний приказал девушкам вернуться к обычному режиму службы.

По свидетельствам третьей наблюдательницы, за несколько месяцев до нападения сторонники ХАМАС начал привозить к границе БПЛА, которые подлетали прямо к линии размежевания - 7 октября именно эти беспилотники со взрывчаткой начали наносить удары по заграждениям. Кроме того, боевики строили модель танка Merkava и открыто тренировались вести с ним бой и захватывать в плен его экипаж - об этом наблюдательницы также регулярно докладывали командирам, однако что те делали с полученной информацией, неизвестно, заявляют военные.

В результате, отмечает издание, именно подразделения наблюдательниц, не имевшие при себе боевого оружия, стали одними из первых жертв вторжения ХАМАС. "Наши подруги остались там умирать, потому что никто не захотел прислушаться к нашим словам", - утверждает одна из тацпитаниет, слова которой привела Haaretz. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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