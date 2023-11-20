Больше половины зданий на севере Газы повреждены в результате израильских авиаударов

По данным Financial Times, в период с 7 октября по 18 ноября в провинции Северная Газа в ходе обстрелов пострадали до 51,4% зданий, а в провинции Газа - до 50,5% построек

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Обстрелы израильской армии нанесли ущерб большей части зданий на севере сектора Газа с начала наступления в палестинском анклаве после событий 7 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные.

Согласно анализу, проведенному Джамоном Ван Ден Хоеком из Университета штата Орегон и Кори Шером из городского университета Нью-Йорка (CUNY Graduate Center), в период с 7 октября по 18 ноября в провинции Северная Газа в ходе израильских обстрелов пострадали до 51,4% зданий (23,5 тыс.), а в соседней провинции Газа - до 50,5% построек (31,3 тыс.). Отмечается, что южная провинция Газы Дейр-эль-Балах до сих пор остается относительно невредимой, здесь было повреждено не более 12,6% зданий. Это относится и к юго-восточной провинции анклава Хан-Юнис (11,6%), где израильские военные намерены расширить операции.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 17 ноября, что израильские военные в ходе операции в секторе Газа готовы действовать не только в северной его части, но и по всей территории анклава. Он объяснил возможное расширение операции необходимостью преследовать радикалов из палестинской организации ХАМАС.

Более 1,7 млн жителей Газы стали вынужденными переселенцами в результате обострения палестино-израильского конфликта. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, с 7 октября в Газе погибло более 13 тыс. человек.