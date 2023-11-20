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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о выпуске 25 снарядов из Ливана

По данным армейской пресс-службы, часть из них перехватили системой ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск 25 снарядов из Ливана по территории Израиля, часть из них была перехвачена системой ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"Зафиксирован запуск 25 снарядов из Ливана в направлении нескольких локаций, прилегающих к границе. Система ПВО ЦАХАЛ перехватила несколько снарядов, остальные упали в незаселенной местности", - говорится в сообщении.

"Кроме того, три БПЛА нанесли удары близ поста ЦАХАЛ. О ранениях не сообщалось", - добавили в пресс-службе.

По данным военных, "ЦАХАЛ нанес удары по районам, откуда производились обстрелы". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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