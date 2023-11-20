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Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили о продолжении операции в Газе даже после краткой паузы ради заложников

Министр в чрезвычайном военном кабмине Бени Ганц отметил, что в настоящий момент кампания расширяется, усиливается и углубляется

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен останавливать военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, она продолжится, даже если будет короткая пауза в боевых действиях для освобождения заложников. Об этом заявил министр в чрезвычайном военном кабмине Израиля Бени Ганц.

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"Даже если будет прекращение огня для возвращения наших заложников, мы вернемся и нанесем по врагу удар со всей мощью. В настоящий момент кампания расширяется, усиливается и углубляется", - сказал министр, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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