В Израиле заявили о продолжении операции в Газе даже после краткой паузы ради заложников

Министр в чрезвычайном военном кабмине Бени Ганц отметил, что в настоящий момент кампания расширяется, усиливается и углубляется

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен останавливать военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, она продолжится, даже если будет короткая пауза в боевых действиях для освобождения заложников. Об этом заявил министр в чрезвычайном военном кабмине Израиля Бени Ганц.

"Даже если будет прекращение огня для возвращения наших заложников, мы вернемся и нанесем по врагу удар со всей мощью. В настоящий момент кампания расширяется, усиливается и углубляется", - сказал министр, чьи слова приводит армейское радио "Галей ЦАХАЛ".