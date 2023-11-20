20 ноября, 18:05

И.о. премьера Нидерландов осудил нападение на пророссийского голландского политика

Марк Рютте призвал "держаться подальше" от политических деятелей

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте резко осудил нападение в городе Гронингене на пророссийского голландского политика Тьерри Бодэ, возглавляющего партию "Форум за демократию" (ФД). Соответствующую запись глава правительства оставил в соцсети X (ранее Twitter).

"Абсолютно неприемлемо, что Тьерри Бодэ вновь подвергся нападению, - отметил он. - Я говорил это и раньше и повторю сейчас: держитесь подальше от политиков. Всегда".

Ранее ФД сообщила, что Бодэ вновь, второй раз за последнее время, подвергся нападению. Как свидетельствуют видеоролики, распространенные в социальных сетях, в ходе мероприятия в одном из кафе в Гронингене неизвестный молодой человек нанес политику несколько ударов по голове бутылкой. Вслед за этим нападавший был схвачен охранниками и затем передан полиции.

В конце октября лидер ФД подвергся нападению перед входом в университет в городе Гент. Неизвестный нанес ему несколько ударов по голове складным зонтом, после чего был схвачен полицией. Тогда Бодэ отделался шишкой и, несмотря на инцидент, провел, как и было запланировано, лекцию перед аудиторией в 300 человек.

"Форум за демократию" является единственной партией в голландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией. В настоящее время политическая сила имеет 5 из 150 мест в главном законодательном органе страны. 

Теги:
Рютте, МаркНидерланды
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