Аббас призвал освободить денежные средства палестинцев, удерживаемые Израилем

Президент Палестины также подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной агрессии и геноцидных преступлений, совершаемых израильским оккупантом против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан"

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас обсудил на встрече в Рамалле с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Аббас подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной агрессии и геноцидных преступлений, совершаемых израильским оккупантом против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан".

Он указал на "необходимость освобождения палестинских денежных средств, удерживаемых израильским оккупационным правительством".

Также Аббас призвал "ускорить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, положить конец нападениям оккупационных сил и [еврейских] террористов-поселенцев на Западном берегу реки Иордан".