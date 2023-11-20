20 ноября, 20:50
Палестино-израильский конфликт

Аббас призвал освободить денежные средства палестинцев, удерживаемые Израилем

Президент Палестины также подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной агрессии и геноцидных преступлений, совершаемых израильским оккупантом против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан"

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас обсудил на встрече в Рамалле с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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Аббас подчеркнул "необходимость немедленного прекращения тотальной агрессии и геноцидных преступлений, совершаемых израильским оккупантом против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан".

Он указал на "необходимость освобождения палестинских денежных средств, удерживаемых израильским оккупационным правительством".

Также Аббас призвал "ускорить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, положить конец нападениям оккупационных сил и [еврейских] террористов-поселенцев на Западном берегу реки Иордан". 

Теги:
ПалестинаЛатвияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудРинкевичс, Эдгарc
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