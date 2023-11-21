21 ноября, 10:13,
обновлено 21 ноября, 10:47
Палестино-израильский конфликт

Корреспондент и оператор Al Mayadeen погибли в результате удара Израиля на юге Ливана

AP Photo/ Hussein Malla
© AP Photo/ Hussein Malla

По данным агентства Al Wataniya, помимо работников прессы, погиб еще один гражданин Ливана

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen погибли в результате израильского удара на юге Ливана. Об этом сообщил директор телеканала Гассан бин Жиддо.

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"Наши коллеги Фарах Омар и Раби аль-Миамари погибли в результате прямого попадания с израильской стороны. Обращаюсь к противнику: у вас не получится закрыть рты журналистам Al Mayadeen. <...> Знайте, что как бы вы ни пытались убить нас или заставить замолчать, мы все равно продолжим выполнять свою работу", - приводит его слова редакция телеканала.

По данным агентства Al Wataniya, помимо работников прессы, погиб также еще один гражданин Ливана. Удар пришелся по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн.

 

  

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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