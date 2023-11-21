21 ноября, 17:33,
обновлено 21 ноября, 17:56
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ сообщил о гибели в Газе сотрудницы организации вместе с семьей

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

Речь идет о Диме аль-Хадж

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибла в секторе Газа вместе со своей семьей. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мои коллеги и я опустошены: сегодня в Газе мы потеряли одного из нас. Наша молодая коллега Дима аль-Хадж трагически погибла вместе с шестимесячным сыном, мужем и двумя братьями. Сообщается, что еще несколько членов ее семьи, укрывавшихся в том же доме, тоже погибли", - написал Гебрейесус. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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