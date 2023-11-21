21 ноября, 19:42
Палестино-израильский конфликт

Госдеп: Израилю следует удовлетворить гуманитарные нужды на юге Газы перед операцией

Как отметили в ведомстве, "несколько тысяч человек переехали с севера на юг перед началом там боевых действий"

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что Израилю следует удовлетворить гуманитарные потребности в южной части сектора Газа до проведения там военной операции. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Я не стану раскрывать много подробностей относительно закрытого обсуждения, которое вели правительства наших стран, но мы ясно дали им понять, а также ясно заявили публично, что им, как мы считаем, не следует предпринимать дальнейших действий на юге, пока они не сделают надлежащих шагов для удовлетворения там гуманитарных потребностей", - ответил он на вопрос об отношении Вашингтона к ведению Израилем боевых действий в южной части Газы.

"Несколько тысяч человек переехали с севера на юг перед началом там боевых действий. Мы бы хотели обеспечения надлежащей защиты этих людей", - добавил Миллер. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация