Госдеп: Израилю следует удовлетворить гуманитарные нужды на юге Газы перед операцией

Как отметили в ведомстве, "несколько тысяч человек переехали с севера на юг перед началом там боевых действий"

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что Израилю следует удовлетворить гуманитарные потребности в южной части сектора Газа до проведения там военной операции. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не стану раскрывать много подробностей относительно закрытого обсуждения, которое вели правительства наших стран, но мы ясно дали им понять, а также ясно заявили публично, что им, как мы считаем, не следует предпринимать дальнейших действий на юге, пока они не сделают надлежащих шагов для удовлетворения там гуманитарных потребностей", - ответил он на вопрос об отношении Вашингтона к ведению Израилем боевых действий в южной части Газы.

"Несколько тысяч человек переехали с севера на юг перед началом там боевых действий. Мы бы хотели обеспечения надлежащей защиты этих людей", - добавил Миллер.