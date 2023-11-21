21 ноября, 20:17,
обновлено 21 ноября, 21:16
Палестино-израильский конфликт

В "Исламском джихаде" сообщили о смерти одной из удерживаемых в Газе заложниц

Представитель группировки "Сарая аль-Кудс" Абу Хамза пояснил, что к гибели привело "промедление со стороны Израиля"

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющейся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", Абу Хамза сообщил о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы, о намерении освободить которую группировка заявляла ранее.

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"Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее. Промедление со стороны [израильского] противника привело к ее кончине", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Абу Хамзы.

В нем отмечается, что "в условиях повсеместных варварских обстрелов" Израилем сектора Газа группировка "снимает с себя всю ответственность за [израильских] заложников".

9 ноября Абу Хамза в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, сообщил о готовности "Сарая аль-Кудс" "освободить удерживаемых [в Газе] женщину и мальчика по гуманитарным соображениям" в связи с неспособностью группировки "оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств". Он пояснил, что освобождение заложников станет возможным "в случае выполнения определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа". Вслед за обращением Абу Хамзы в Telegram-канале "Сарая аль-Кудс" была размещена видеозапись, на которой были запечатлены пожилая женщина и мальчик. Группировка утверждала, что на камеру говорили именно те израильтяне, которых она намерена освободить. Заложники представились как Хана Кацир и Ягель Яаков. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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