Анкара планирует эвакуировать еще 100 человек из Газы

Среди них будут как граждане Турции, так и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает в среду эвакуировать еще около 100 человек, прибывших в Египет из сектора Газа, среди которых турецкие граждане, граждане самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и их родственники. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели.

"Сегодня из Газы в Египет прибыла группа из 100 человек. В их числе граждане Турции, Турецкой республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и члены их семей. Завтра днем или к вечеру они прибудут на одном из самолетов Turkish Airlines из Каира в Стамбул", - сказал он.

Как сообщала пресс-служба МИД республики, ранее дипломаты получили просьбы об эвакуации от граждан Турции и ТРСК, находившихся в секторе Газа.

Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается и эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы. Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, из сектора удалось вывезти 150 человек, в том числе 88 лиц, которым требуется медицинская помощь, и 62 сопровождающих. В основном это онкобольные. Кроме того, по его словам, Турция, Египет и Израиль формируют список из 50 человек, раненых и детей, которых в ближайшее доставят в Турцию.